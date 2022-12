U zgradi Višeg suda nije pronađen eksploziv

Podgorica, (MINA) – U zgradi Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda nije nađen eksploziv i stanje je redovno, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da je prijeteći mejl poslat sa lažne mejl adrese sa imenom jednog od lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića.

Višem sudu danas je putem mejla stigla dojava o postavljenoj bombi, nakon čega je zgrada, u kojoj se nalaze Vrhovni i Apelacioni sud, evakuisana.

Abazović je na sjednici Vlade kazao da se ekipe posebnih jedinica uredno pregledale zgradu.

“Sada je već informacija da je stanje u objektu potpuno redovno, da se ništa nije pronašlo”, rekao je Abazović.

On je naveo da je lažna adresa sa koje je poslat prijeteći mejl imala ime Milana Kneževića.

“Odmah je bila sumnjiva adresa zato što je bio outlook.com. Bilo je i lažnih mejlova koji su bili navodno potpisani od direktora policije. Tehnologija i zla namjera čine svoje”, kazao je Abazović.

Abazović je ponovio da je sve završeno i da je sada stanje u objektu potpuno redovno.

On je pozvao nadležne organe da ispitaju i procesuiraju one koji su poslali lažni mejl.

“Jer zaista je ružno zloupotrijebiti bilo čije ime, ovdje se radi o imenu vršioca javne funkcije, ali sjutra može da se desi i za nekog drugog”, rekao je Abazović.

