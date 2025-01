U Zeti pronađen automobil koji potražuje njemački Interpol

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija pronašla je u Zeti automovil koji potražuje njemački Interpol, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, automobil su pronašli službenici Sektora granične policije, u saradnji sa kolegama iz Odjeljenja bezbjednosti (OB) Podgorica.

„Policijski službenici su postupajući shodno operativnim informacijama, locirali, a potom od M.C. (47) i oduzeli putničko motorno vozilo marke Audi, model Q7, koje se od 17. januara potražuje u Njemačkoj“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da se, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, preduzimaju dalje provjere u odnosu na to vozilo.

Kako je saopšteno, službenici Sektora granične policije su u Podgorici, u saradnji sa službenicima podgoričkog OB, pregledali vozilo Toyota Rav 4, švajcarskih registarskih oznaka, za koje se sumnja da posjeduje falsifikovane isprave, i kako se sumnja manipulisan broj šasije.

Navodi se da su službenici OB Podgorica to vozilo oduzeli radi daljih provjera.

„Službenici Uprave policije, intenzivnom saradnjom i koordinacijom organizacionih jedinica policije, nastavljaju sa aktivnostima na pronalasku putničkih motornih vozila koja potiču iz krivičnih djela na domaćem i međunarodnom planu“, dodaje se u saopštenju.

