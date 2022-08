U što kraćem roku riješiti stambeno pitanje prosvjetara u Budvi

Podgorica, (MINA) – Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport pozvao je nadležne da u što kraćem roku riješe pitanje stambenog zbrinjavanja prosvjetnih radnika u Budvi.

Kako je saopšteno iz Skupštine, na danas održanoj sjednici, Odbor je jednoglasno usvojio zaključke koje su nakon komunikacije sa ministrom prosvjete Miomirom Vojinovićem predložili predsjednik i zamjenik predsjednika Odbora Damir Šehović i Dejan Đurović.

“Zaključcima se pruža puna podrška zahtjevima prosvjetnih radnika iz Budve, u cilju konačnog i trajnog rješavanja pitanja njihovog stambenog zbrinjavanja kroz projekat pokrenut sa Stambenom zadrugom (SZ) Solidarno, u najkraćem mogućem roku”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su se svi članovi Odbora, kao i gosti koji su po pozivu učestvovali na sjednici, saglasili da je potrebno usvojiti konkretne zaključke, koji će prije svega biti u interesu zaštite prava prosvjetnih radnika iz Budve.

“Ali i biti garancija da će ono što je načelno dogovoreno na jučerašnjem sastanku u Vladi Crne Gore zaista i biti realizovano”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je postignut dogovor o neophodnosti kontinuiranog praćenja situacije koja se odnosi na rješavanje stambene problematike prosvjetnih radnika Budve, ali i svih ostalih na teritoriji Crne Gore.

Iz Skupštine su kazali da Odbor podržava napore prosvjetnih radnika iz Budve koji imaju za cilj stvaranje neophodnih finansijskih i drugih pretpostavki za konačno i trajno rješavanje pitanja njihovog stambenog zbrinjavanja kroz projekat pokrenut sa SZ Solidarno, u najkraćem mogućem roku;

Odbor je pozvao SZ Solidarno da u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do kraja avgusta, u saradnji sa Opštinom Budva, izvođačem i ostalim nadležnim organima, obezbijedi izvršenje svih završnih radova na zgradama prosvjetnih radnika u Budvi, i da sve stambene jedinice u tom roku dovede do faze prihvatljive useljivosti.

“Odbor poziva Vladu i SZ Solidarno da stvore potrebne pretpostavke da se najkasnije do kraja avgusta omogući potpisivanje predugovora o dodjeli stambenih jedinica prosvjetnim radnicima koji imaju status podstanara, po cijeni od 650 UER po metru kvadratnom”, kaže se u saopštenju.

Odbor je pozvao Vladu i SZ Solidarno da, u najkraćem periodu, utvrde stvarnu cijenu koštanja radova na pomenutim objektima.

Time bi se, kako se dodaje, obezbijedilo useljenje prosvjetara po jednakim uslovima tj. po cijeni kvadrata od 650 EUR i istovremeno obezbijedilo servisiranje finansijskih obaveza koje je preuzela Zadruga, imajući u vidu da je rok otplate kredita do 31. oktobra godine a rok važenja garancije države do 15. novembra, odnosno 30. decembra po osnovu drugog kredita.

Iz Skupštine su naveli da je sjednica organizovana nakon upućene predstavke Organizacionog tima prosvjetnih radnika podstanara Budve, sa zahtjevom za hitno zakazivanje i održavanje sjednice Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, kao i formalne inicijative upućene od strane jedne trećine članova Odbora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS