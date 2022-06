U skrivenom magacinu pronašli cigarete vrijedne 850 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave prihoda i carina (UPC) u Slobodnoj zoni Luke Bar otkrili su skriveni magacin-kontejner u kojem se nalazilo ukupno 1.120 paketa cigareta, čija je procijenjena vrijednost 850 hiljada EUR .

“Službenici UPC, sprovodeći akciju spriječavanja krijumčarenja duvanskih proizvoda, kontrolisali su kontejnere u Slobodnoj zoni Luke Bar i tom prilikom otkrili skriveni magacin-kontejner u kojem se nalazilo ukupno 1.120 paketa cigareta brendova Montreal i Cosmopolitan. Vrijednost se procjenjuje na 850 hiljada EUR”, kazali su iz UPC.

Oni su na Tviteru /Twitter/ naveli da te cigarete nijesu nigdje evidentirane zbog čega se osnovano sumnja da se radi o zalihama koje šverceri nijesu mogli iznijeti iz Slobodne zone.

Kako su dodali, tokom akcije kodnog naziva „Zaključavanje“, koja je sprovedena po naređenju direktora UPC Rada Miloševića, prekontrolisani su svi kontejneri u Luci Bar, odnosno 786 praznih i 185 punih kontejnera.

“Izvještaj o zatečenom stanju dostavićemo nadležnom Tužilaštvu na ocjenu da li ima elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”, rekli su iz UPC.

Oni su kazali da je pojačan nadzor na svim graničnim prelazima, a detaljno se prate i regularne pošiljke cigareta koje tranzitiraju kroz Crnu Goru.

“U poslednjih nekoliko nedjelja UPC oduzela je 148.139 paketa cigareta”, rekli su iz te institucije.

