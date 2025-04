U pucnjavi na Cetinju ubijena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Tridesetdevetogodišnji I.B preminuo je u bolnici na Cetinju, nakon što je nepoznata osoba pucala na njega dok se kretao vozilom, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je 20 minuta nakon ponoći na Cetinju u ulici Vojvode Boža nepoznata osoba pucala u I.B. koji se kretao vozilom zajedno sa suprugom.

“Nakon čega je od zadobijenih povreda I.B. preminuo u bolnici na Cetinju dok njegova supruga nije zadobila povrede”, kazali su iz policije.

Policijski službenici, kako se dodaje, odmah su blokirali mjesto događaja, obavijestili državnog tuzioca i preduzeli uviđajne mjere i radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja.

Ističe se da su na raspolaganju službenicima Odjeljenja bezbjednosti Cetinje upućeni službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Centar”, Sektora za borbu protiv kriminala, Grupe za forenzička ispitivanja i pripadnici Specijalne jedinice policije.

