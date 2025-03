U pretresima na sjeveru zaplijenjeno oružje i municija

Podgorica, (MINA) – Službenici policije u pretresima u Rožajama i Plavu zaplijenili su oružje i municiju i uhapsili jednu osobu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici rožajskog Odjeljenja bezbjednosti, u saradnji sa službenicima Regionalnog centra granične policije Sjever, a po naredbi suda, pretresli porodičnu kuću u vlasništvu M.F. (67).

„Tom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti: puška marke Pietro Beretta sa 52 komada pripadajuće municije i pištolj marke CZ M 70, sa 11 komada municije, za koje M.F. nije posjedovao adekvatnu dokumentaciju“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je to oružje oduzeto radi daljih provjera, nakon čega će se postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.

U saopštenju se navodi da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje, Berane i Plav, po naredbi suda, pretresli porodičnu kuću i pomoćne objekte koje koristi R.T. (53) u Plavu.

„Prilikom pretresa pronađeni su i oduzeti: poluautomatska puška marke Crvena zastava, startni pištolj marke Blow, i vazdušna puška nepoznate marke, za koje imenovani nije posjedovao odgovarajuću dokumentaciju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je R.T, po nalogu dežurnog tužioca u plavskom Osnovnom državnom tužilaštvu, uz krivičnu prijavu uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

