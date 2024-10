U poplavama u BiH poginulo 19 osoba

Sarajevo, (MINA) – U poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu poginulo je 19 osoba.

Nakon što je ranije javljeno da je poginulo 20 osoba, iz Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) saopštili su da je do sada pronađeno 16 osoba nastradalih u poplavama i klizištima na teritoriji Jablanice i Konjica, pa je time ukupan broj poginulih 19.

“Od ukupnoga broja smrtno stradalih, 15 je osoba iz Jablanice, jedna iz Konjica, dok je sinoć ponovno došlo do neprovjerenoga prijavljivanja druge mrtve osobe na području Buturović Polja”, navodi se u saopštenju Vlade HNK.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, sa tom prepravkom, ukupan broj zvanično potvrđenih žrtava poplava i klizišta je smanjen sa 20 na 19.

Iz Vlade HNK su naveli da se u Konjicu, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, traga za četiri nestale osobe, a u Jablanici za petoro nestalih.

U saopštenju se ističe da su spasilačke ekipe stalno na terenu u Donjoj Jablanici, najteže pogođenoj poplavama, te da traže nestale.

“Putna komunikacija prema Donjoj Jablanici na svim osposobljenim pravcima i dalje je za korištenje dostupna isključivo spasilačkim službama i drugim vozilima s posebnim odobrenjima”, navodi se u saopštenju.

