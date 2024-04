U Podgorici uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je B.P. (36) osumnjičenog za krivično djelo ubistvo u pokušaju u sticaju sa nedozvoljenim držanjem i nošenjem oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je B.P. prišao oštećenom, koji je boravio u jednom ugostiteljskom objektu, zahtijevao da se fizički obračunaju i udario ga u glavu.

“Kada je oštećeni odbio, B.P. je izvadio pištolj nepoznate marke, koji je držao kod sebe bez dozvole i dokumentacije za posjedovanje, i ispalio najmanje jedan hitac u pravcu oštećenog koji je uspio da se udalji iz objekta”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, policija je preteresla stan i druge prostorije koje koristi B.P. u Podgorici i pronašla protivavionski metak i 27 komada puščane municije.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je kvalifikovao navedeno krivično djelo i naložio da se B.P. uhapsi”, kaže se u saopštenju.

