U Podgorici naredna dva dana više ulica zatvoreno zbog Samita SEECP

Podgorica, (MINA) – Više ulica u Podgorici naredna dva dana biće zatvoreno po nekoliko sati, zbog Samita Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da će, od 15 sati sjutra do deset sati u utorak, biti zatvoreni Bulevar Svetog Petra Cetinjskog od raskrsnice sa ulicom Marka Miljanova do Ulice slobode, kao i dio Ulice slobode od ulice Vuka Karadžića do Bulevara Svetog Petra Cetinjskog.

Kako su naveli, od sjutra od 18 sati do 14 sati u utorak za saobraćaj biti zatvoren dio Ulice beogradske od hotela Ziya do ulice Rista Stijovića.

„Ovim putem upućujemo molbu građanima da svoja vozila koja su parkirana u navedenim ulicama uklone u navedenom periodu“, kazali su iz policije.

