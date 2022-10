U Podgorici do osam sati glasalo 2,8 odsto birača

Podgorica, (MINA) – U Podgorici je do osam sati glasalo 2,8 odsto birača, odnosno oko četiri hiljade građana, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Predstavnik CDT-a Goran Delić, u uživo uključenju na You Tube kanalu CDT-a, podsjetio je da je 2018. godine glasalo 3,2 odsto građana, i da su u Glavnom gradu tada glasali i birači sadašnjih opština Zeta i Tuzi.

On je rekao da, prema informacijama CDT-a sa terena, pojedina biračka mjesta nijesu otvorena na vrijeme iz različitih, a najčešće tehničkih razloga.

„Problemi sa pokretanjem i korišćenjem elektronskih uređaja za elektronsku identifikaciju su zabilježeni na nekoliko biračkih mjesta u Podgorici. Na biračkom mjestu 10a u Budvi kasnilo se zbog nestanka struje, na biračkom mjestu 27 u Podgorici kasnilo se jer se čekalo na zamjenu odsutnog člana biračkog odbora“, rekao je on.

Delić je naveo da je u Tivtu na tri biračka mjesta u naselju Gradiošnica nestala struja pa se glasanje sprovodi uz vizuelnu identifikaciju birača.

On je rekao da su posmatrači CDT-a u Podgorici imali problema sa pristupom pojedinim biračkim mjestima i da je na nekim mjestima problem riješen, a na nekim čekaju da se posmatračima CDT-a omogući posmatranje izbora.

CDT naredni presjek pravi u devet sati.

Lokalni izbori održavaju se u 14 opština, a birališta su otvorena od sedam do 20 sati.

