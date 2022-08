U planu uređenje dijela javne površine u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Članovi Rotari kluba (RC) Kotor planiraju uređenje dijela javne površine te opštine, u okviru inicijative “Rotarijanci svom gradu”.

Iz RC Kotor kazali su da je guverner Rotari Distrikta 2483 Nikola Božić boravio u zvaničnoj posjeti toj organizaciji, i pojasnili da Distrikt broji 66 klubova iz Crne Gore i Srbije u kojima djeluje 1,2 hiljade Rotarijanaca.

Božić je istakao značaj djelovanja Rotari klubova i neophodnost uspostavljanja partnerskog odnosa izmedju klubova i lokalnih samouprava u zajedničkim naporima za poboljšanje kvaliteta života građana.

Božić je, tokom sastanka sa predsjednikom Opštine Kotor Vladimirom Jokićem, predstavio mogućnosti za pomoć lokalnim zajednicama preko projekata Rotari fondacije.

Kako je saopšteno, predsjednik RC Kotor Janko Racković predstavio je aktivnosti RC Kotor u prethodnom periodu koje su obuhvatale pomoć medicinskim ustanovama, osnovnim školama, sportskim klubovima i lokalnim inicijativama.

“Članovi RC Kotor predstavili su inicijativu pod nazivom “Rotarijanci svom gradu” koja se planira za naredni period a odnosi se na uređenje dijela javne površine u opštini u saradnji sa lokalnom samoupravom”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Jokić je pozdravio inicijativu i dosadašnje akcije RC Kotor izrazivši spremnost lokalne samouprave da podrži tu i slične inicijativame koje donose dobrobit lokalnoj zajednici.

Božić je, sa predstavnicima Bokeljske mornarice Kotor Antunom Sbutegom, Aleksandrom Denderom i Branom Maslovarom, razgovarao o planiranoj nabavci tog kluba u vidu dvije nove odore za mornaricu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS