U petak odavanje počasti žrtvama zločina na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?” organizovaće u petak na Cetinju odavanje počasti žrtvama tragedije u kojoj je u Prijestonici ubijeno 13 osoba.

Iz grupe “Kamo Śutra?” pozvali su građane da u petak, ispred spomenika Lovćenska vila na Cetinju, trinaestominutnom tišinom odaju počast žrtvama zločina.

Kako je najavljeno, odavanje počasti će početi u 17 sati i 26 minuta.

“Pozivamo vas da se pridružite odavanju počasti žrtvama uoči mjesec dana od zločina na Cetinju koji je duboko potresao Crnu Goru”, navodi se u objavi grupe “Kamo Śutra?” na društvenim mrežama.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS