U OŠ Maksim Gorki zbog prijetećeg mejla otkazana nastava

Podgorica, (MINA) – U Osnovnoj školi “Maksim Gorki” u Podgorici danas neće biti nastave, zbog prijetećeg mejla koji je dobila ta obrazovna ustanova, potvrđeno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Iz Ministarstva su kazali da je jutros u sedam sati i 30 minuta na adresu škole stigao mejl prijeteće sadržine.

„Učenici, nastavnici i nenastavno osoblje, odmah su napustili školski objekat“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da, odlukom uprave škole, nastave neće biti ni u drugoj smjeni, a da će o nastavku roditelji i javnost biti pravovremeno obaviješteni.

Iz Ministarstva su kazali da je uprava škole kontaktirala Upravu policije, kako bi se preduzele odgovarajuće mjere i radnje.

“Specijalizovane policijske ekipe vrše pregled prostorija i o rezultatima istrage će javnost biti blagovremeno obaviještena“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS