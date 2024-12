U Nikšiću i Šavniku pronađeno preko 130 kg rezanog duvana

Podgorica, (MINA) – Nikšićka i šavnička policija, u odvojenim aktivnostima, zaplijenili su više od 130 kilograma (kg) rezanog duvana, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ duvan zaplijenili u cilju suzbijanja krivičnih djela iz oblasti ekonomskog kriminala, odnosno nedozvoljene trgovine.

Kako se dodaje, službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, na osnovu operativnih saznanja i po naredbi Osnovnog suda tom gradu, pretressli prostorije za stanovanje koje koristi M.K. (57).

„Tom prilikom su pronašli i privremeno oduzeli 101 kg rezanog duvana, kao i manju količinu pirotehničkih sredstava“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su službenici Stanice policije Šavnik kontrolisali V.Č. i kod njega tom prilikom pronašli 66 pakovanja rezanog duvana, ukupne težine 33 kg.

„Sa događajima su upoznati nadležni tužioci koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja“, kazali su iz policije.

