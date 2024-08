U Herceg Novom uhapšena djevojka zbog ulične prodaje narkotika

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi uhapsili su E.A. (19), osumnjičenu za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je hercegnovska policija, sprovodeći planske i operativno–taktičke aktivnosti u cilju suzbijanja ulične prodaje droga, došla do sumnje da se E.A. bavi uličnom prodajom narkotika.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici, u naselju Zelenika, pretresli kuću i druge prostorije koje koristi E.A. i pronašli 157 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, 46 komada tableta esktazija i 13 sjemenki indijske konoplje kanabis.

„Policija je pronašla i 3,3 grama kokaina, pribor za pakovanje droge, dvije vage za precizno mjerenje, kao i 1.435 EUR za koje se sumnja da potiče od prodaje narkotika“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski sužbenici, nakon konsultacija sa višim državnim tužiocem u Podgorici, podnijeli krivičnu prijavu u redovnom postupku i protiv N.K. (18), zbog sumnje da je izvršila krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

„Ona je to djelo izvršila tako što je iz prostorija koje E.A. koristi sklonila materiju za koju se sumnja da je marihuana, težine 47 grama, kako je policijski službenici ne bi pronašli tokom pretresa“, rekli su iz policije.

Pronađena droga će, kako su kazali, biti predmet daljih vještačenja u Forenzičkom centru Uprave policije u Danilovgradu.

„E.A. je uz krivičnu prijavu privedena postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost“, navodi se u saopštenju.

