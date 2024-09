U Crnoj Gori eutanazirano više od 100 zaraženih grla

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, zbog zaraze kju groznicom, do sada eutanazirano između 100 i 105 grla stoke, saopštio je direktor Uprave za bezbjednost hrane Vladimir Đaković.

On je, u emisiji “Naglas” na Televiziji Crne Gore, rekao da je odrađeno više od hiljadu testova na kju groznicu, a da je pozitivno bilo između 200 i 250 grla.

“Sva grla i farme koje veterinari prijave su testirane u redovnom razmaku od 21 dan, a testirano je i mlijeko”, rekao je Đaković, prenosi portal RTCG.

On je kazao da stoji iza namjere da se utvrdi čija je odgovornost za kju groznicu i da li je bilo propusta.

“Ne tajimo ništa. Takvi su nam kapaciteti da moramo smanjiti zarazu, odnosno dovesti je do kontrolisane razine ili da je potpuno uništimo”, naveo je Đaković.

On je istakao da se nada da će im opštine u roku od 15 dana dostaviti informacije o lokacijama gdje se zaražene krave mogu pokopati.

Đaković tvrdi da su šanse za zaraženom hranom veoma male.

“A ako pronađemo, zabranićemo proizvode da se nađu na tržištu i sve će biti uklonjeno. Nikom neće naškoditi. Prokuvavanje mlijeka i pasterizacija da bude na djelu i bićemo bezbjedni”, rekao je Đaković.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković rekao je da je tema oko kju groznice u Crnoj Gori prenaglašena u medijima.

“Ova bolest se javlja u Evropi, ima je i u Sjedinjenim Državama i u Holandiji – zemljama imaju najbolju veterinarsku azštitu. Postavljam pitanje zašto je ovolika pompa u javnosti i gdje će biti pokopana eutanazirana grla. Apelujem da se smanje tenzije. Svi smo u problemu, jer ćemo uvoziti mlijeko”, rekao je Joković.

Govoreći o pokopavanju eutanaziranih grla, Joković je kazao da protiv ekologa nema ništa, ali da apeluje na razum.

“Lokaciju ukopavanja određuje lokalna uprava i Ministarstvo poljoprivrede sa tim nema ništa”, rekao je Joković.

On je poručio da “ako već lokalne samouprave neće da odrede lokacije, on će se lično obratiti Vladi”.

“Sjutra je komisija pa ćemo uzeti stvar u svoje ruke. Sviđalo se to nekom ili ne sviđalo, konačno ćemo riješiti ovaj slučaj”, kazao je Joković.

On je najavio da će biti formiran stručni tim.

Sekretar Udruženja stočara iz Danilovgrada Vlado Lakić saopštio je da je kju groznica prijavljena na osam farmi.

“Samo deset farmi je prijavljeno za testiranje. Upozoravam da se kju groznica može javiti i u hrani. Ministarstvo poljoprivrede je bilo dužno da odradi krizni plan i da farmere upoznaju sa zaraznim bolestima. Većina farmera uopšte nije upoznata sa tom groznicom”, rekao je Lakić.

On je naveo da nema informaciju da pojedini farmeri sami liječe životinje.

“Od 2018. godine u Crnoj Gori ne postoji kontrola zaraznih bolesti, niti ima evidencija”, upozorio je Lakić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS