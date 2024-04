U Budvi uhapšen osumnjičeni za nasilje u porodici

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija uhapsila je N.R. (49) sa Kosova, sa boravkom u Budvi, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je N.R, tokom dužeg vremenskog perioda, psihički i fizički zlostavljao suprugu i prijetio joj.

“On je uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru na dalju nadležnost”, kaže se u saopštenju policije.

