U Budvi rasvijetljeno oduzimanje vozila

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv dva petnaestogodišnjaka, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo oduzimanje vozila, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je budvanskoj policiji jedna osoba prijavila da je od nje, u toku noći, ukradeno vozilo, koje je bilo parkirano na parkingu ispred porodične kuće.

„Preduzimajući intenzivne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja tog događaja, službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva identifikovali su izvršioce djela, dvije maloljetne osobe stare 15 godina“, rekli su iz policije.

Iz policije su kazali da su od maloljetnika, u prisustvu roditelja, u službenim prostorijama prikupljena obavještenja na zapisnik.

Sa događajem je, kako su naveli, upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

Iz policije su rekli da je protiv osumnjičenih podnijeta krivična prijava, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo oduzimanje vozila.

“Dok će protiv roditelja maljoljetnika biti podnijeta prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, zbog zanemarivanja djeteta i nesprečavanja djeteta u štetnom druženju“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS