U Beranama otvoreno savjetovalište za žene žrtve nasilja

Podgorica, (MINA) – U Beranama je danas otvoreno savjetovalište za žene žrtve nasilja, kojim će, uz podršku LGBT Forum Progresa, rukovoditi nevladina organizacija (NVO) Poligon za žensku izuzetnost Sofija.

Kako je saopšteno iz LGBT Forum Progresa, savjetovalište su otvorile predsjednica Upravnog odbora te NVO Bojana Jokić, izvršna direktorica Poligona za žensku izuzetnost Sofija, Rebeka Čilović i programska direktorica LGBT Forum Progresa i koordinatorka projekta, Milica Špajak.

Iz LGBT Foruma Progresa kazali su da je to veoma značajno savjetovalište za žene na sjeveru Crne Gore.

Kako se navodi, savjetovalište funkcioniše u okviru projekta „Program savjetovališta za višestruko marginalizovane žene žrtve nasilja“ koji zajednički realizuju LGBT Forum Progres i Poligon za žensku izuzetnost Sofija, uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

“Zadovoljstvo mi je što danas možemo da potvrdimo partnerstvo sa organizacijom za prava žena koja daje nevjerovatno važan doprinos za sve žene na sjeveru Crne Gore i što smo uspjeli zajedničkim snagama da otvorimo ovo savjetovalište, za dobrobit svih žena”, rekla je Jokić.

Prema njenim riječima, to je prvi korak ka boljem položaju žena i razvoju ljudskih prava na sjeveru.

Čilović je kazala da otvaranje servisa u Beranama od izuzetnog značaja za unapređenje položaja i zaštite žena žrtava nasilja na sjeveru Crne Gore.

“Posebno mi je drago što ćemo tokom ove godine biti u prilici da pružimo pravnu, psihološku i socijalnu podršku i pomoć svim ženama kojima je ona potrebna, potpuno besplatno“, navela je Čilović.

Špajak je kazala da projekat predstavlja sinergiju među višestruko marginalizovanim društvenim grupama koje trpe najveću stopu nasilja i diskriminacije u Crnoj Gori, odnosno ženama i LGBTI zajednicom.

“Pored savjetovališta za žene žrtve nasilja koje će raditi u Beranama, savjetovalište za LBTQ žene u Podgorici će pružati isti vid servisa kao i ovo koje danas započinje svoj rad“, kazala je Špajak.

Iz LGTB Foruma Progres kazali su da se termin u savjetovalištu može zakazati na broj 068/748-448 ili putem Fejsbuka /Facebook/ NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija Berane.

Oni su rekli da se termin za savjetovalište u Podgorici može zakazati na broj 068/180-982 ili preko Fejsbuk naloga LGBT Forum Progresa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS