U avgustu od korone preminule tri osobe

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su, u avgustu, od posljedica koronavirusa preminule tri osobe, a registrovana su 863 nova slučaja infekcije, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz te zdravstvene ustanove agenciji MINA kazali su da su u avgustu javne zdravstvene ustanove izvršile testiranje 4.924 osobe.

“Od tog broja, kod 863 je potvrđena infekcija SARS-CoV 2. Udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih u javnim zdravstvenim ustanovama iznosio je 17,52 odsto“, rekli su iz IJZ.

Oni su naveli da su u istom periodu u privatnim laboratorijama analizirana 1.803 uzorka, od čega je 498 bilo sa pozitivnim rezultatom.

„Tokom jula je ukupno dijagnostikovano 629 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2, dok je udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za period izvještavanja iznosio 12,2 odsto, te možemo govoriti o povećanom broju obolijevanja od infekcije SaRS-CoV 2 tokom mjeseca avgusta“, rekli su iz IJZ.

Oni su naveli da su IJZ-u, tokom avgusta, prijavljena tri smrtna ishoda usljed obolijevanja od COVID-19.

Kako se dodaje, radi se o osobama iznad 70 godina, iz Podgorice, Herceg Novog i Budve.

„Na osnovu informacija dostupnih IJZ-u, bez obzira na porast broja slučajeva COVID19 nije registrovan porast udjela teških formi bolesti među inficiranima“, kazali su iz Instituta.

Prema njihovim riječima, iz iskustva stečenog tokom prethodnih godina, jasno je da COVID-19 još uvijek ne prati jasne sezonske obrasce kao drugi respiratorni virusi (npr. grip), koji se aktiviraju u tokom pozne jeseni, zime i ranog proljeća.

„Kada je u pitanju aktivnost SARS-CoV-2, povećanje broja inficiranih može se dogoditi u bilo koje doba godine“, rekli su iz IJZ.

Oni su dodali se zato svim pripadnicim rizičnih grupa, kod kojih nakon infekcije SARS-CoV-om2, može da se razvije komplikovana, teža forma bolesti ili smrt, savjetuje da budu vakcinisani, naročito ako do sada nijesu primili nijednu dozu vakcine ili nijesu bolovali COVID-19.

