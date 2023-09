TS zatražio informacije o predmetima policijske torture

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) zatražio je danas na sjednici da im se dostavi informacija o broju predmeta i radnjama u predmetima koji su formirani povodom policijske torture.

To se, kako je saopšteno iz TS, odnosi na predmete koje je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) dostavilo na nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju i Osnovom državnom tužilaštvu u Podgorici, tokom aprila, maja, juna i jula.

Iz TS su kazali da su ti predmeti formirani zbog krivičnih djela zlostavljanje, mučenje i otmica.

Savjet je na sjednici donio i zaključak da se od Vlade, Ministarstva pravde, Uprave za katastar i državnu imovinu, Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) i SDT, zatraži cjelovita informacija o preseljenju SDT i Specijalnog policijskog odjeljenja u staru zgradu Vlade.

Kako se navodi u saopštenju, zatražena je kopija pisane komunikacije između Vlade, Ministarstva pravde,Uprave za katastar i državnu imovinu, VDT i SDT, u vezi sa tim pitanjem, kao i zapisnika sa radnih grupa za rješavanje tog pitanja, ako su takve formirane.

Dodaje se da je TS na sjednici otvorio koverte sa imenima kandidata prijavljenih na javni oglas za izbor sedam državnih tužilaca u osnivnim državnim tužilaštvima na nivou Crne Gore, radi utvrđivanja njihovog identiteta.

Navodi se da je na sjednici razmotren i predlog o nedostajućim budžetskim sredstvima za ovu godinu.

Iz TS su kazali da će predlog biti dostavljen Ministarstvu finansija na upoznavanje i dalje postupanje, kako se ne bi ugrozilo funkcionisanje državnih tužilaštva i isplata zarada do kraja budžetske godine.

“S tim u vezi, navedeni predlog se odnosi na dodatnih 348 hiljada EUR, koje je potrebno obezbijediti kroz eventualni rebalans budžeta za ovu godinu ili obezbjedjivanje navedenog iznosa iz budžetske reserve”, rekli su iz TS.

Oni su naveli da je na sjednici razmotreno devet pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tižilaštava u pogledu zakonitosti rada.

Kako su dodali, sedam pritužbi ocijenjeno je kao neosnovan, jedna kao osnovana, dok je jedna pritužba nakon razmatranja vraćena Komisiji za pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštva u pogledu zakonitosti rada, radi sačinjavanja konačnog predloga mišljenja.

