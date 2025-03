Tramp upozorava na sankcije dok Moskva razmatra sporazum o prekidu vatre

Vašington, (MINA) – Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je Rusiju da pristane na 30-dnevni prekid vatre u ratu s Ukrajinom i upozorio Moskvu da će joj uvesti dodatne sankcije ako odbije predlog Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Tramp je novinarima u Bijeloj kući rekao da Rusija nema izlaz osim prekida vatre i da će, ako bude potrebno, sankcionisati Moskvu, ali da se nada da neće trebati.

“U finansijskom smislu možemo da uradimo veoma neprijatne, veoma loše stvari, pogubne za Rusiju, ali ja to ne želim”, rekao je Tramp, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE).

Kijev je danas pristao na privremeni prekid vatre poslije devetosatnih razgovora sa Trampovim zvaničnicima u Saudijskoj Arabiji.

Tramp je okončanje ruske invazije na Ukrajinu stavio kao glavni prioritet otkako je preuzeo dužnost prije manje od dva mjeseca, brzo poslavši visoke zvaničnike u Moskvu i Kijev da pripreme osnovu za razgovore.

On je iskoristio značajnu polugu Vašingtona nad Ukrajinom, vojnu pomoć i dijeljenje obavještajnih podataka, da natjera Kijev da pristane na predlog o prekidu vatre.

Međutim, Tramp nema takvu vrstu poluge u odnosu na Rusiju, koja je već pod širokim američkim i evropskim sankcijama, navodi redakcija RSE na engleskom jeziku.

Eksperti navode da će Putin vjerovatno nastojati da odugovlači pregovore o prekidu vatre kako bi poboljšao svoju poziciju na bojnom polju, a time i za pregovaračkim stolom.

Ruske snage ne samo da napreduju na istoku Ukrajine, već i potiskuju ukrajinske snage iz ruske Kurske oblasti.

