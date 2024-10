Tmušić: Crnogorski tim za traganje i spašavanje sjutra ide u BiH

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tim za traganje i spašavanje sjutra ujutru će otići u Bosnu i Hercegovinu (BiH), u područje Jablanice, najavio je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), Ljuban Tmušić.

On je, u izjavi dostavljenoj medijima, rekao da se Crna Gora, kao i mnogo puta do sada, pokazuje kao ozbiljan susjed i član Mehanizma civilne zaštite Evropske unije (EU).

Tmušić je kazao da je Crna Gora, na osnovu zahjteva kolega iz BiH, ozbiljno pristupila analizi situacije i pripremi tima za traganje i spašavanja iz ruševina i za slanje u BiH.

Kako je naveo, nakon što su sinoć dobili zahtjev preko Centra za koordinaciju Evropske komisije, danas su preduzeli mnogobrojne aktivnosti, od ekipiranja tima do pripreme oprema i usvajanja informacije na Vladi.

„Crnogorski tim za traganje i spašavanje iz ruševina, koji ima i mogućnosti crpljenja vode sa pumpama visokog kapacitet, sjutra če u jutarnjim satima biti upućen u BiH, odnosno u područje Jablanice, gdje se i dogodila ova tragedija“, rekao je Tmušić.

On je istakao da tim čime 32 osobe, od čega četiri osobe iz Direktorata za zaštitu i spašavanje, pet osoba iz Crvenog krsta Crne Gore i 23 pripadnika službi zaštite i spašavanja, odnosno vatrogsci-spasioci iz deset opština u Crnoj Gori.

Tmušić je saopštio da su uspostavili komunikaciju i sa oficirom za vezu koji će crnogorski tim čekati u BiH.

„Sigurni smo da će naš tim, u saradnji sa timovima iz okruženja, koji su tamo, pružiti adekvatan odgovor, kao vid saniranja posljedica ove prirodne nepogode“, istakao je Tmušić.

On je rekao da je Crna Gora, nakon što stigao zahtjev za pomoć preko Mehanizma civilne zaštite, kao odgovorna država uradila sve što treba.

„Računamo da će naš tim uraditi sve ono što tamo treba i bezbjedno se vratiti svojim kućama“, naglasio je Tmušić.

Govoreći o situaciji u Šavniku, on je kazao da je zadovoljan time što je uradila ta jedinica lokalne samouprave.

Tmušić je dodao da su u kontinuiranoj komunikaciji od prvog momenta sa kolegama iz lokalne samouprave u Šavniku.

„Imali smo na raspolaganju da pomognemo Opštini Šavnik u vidu angažovanja naših terenskih vozila, i ostalih koji mogu biti od koristi toj lokalnoj samoupravi. Međutim, do ovog trenutka potrebe za tim nije bilo“, rekao je Tmušić.

Kako je rekao, danas su dobili zahtjev od Opštine Šavnik u vidu potrebe za angažovanjem pripadnika Vojske, odnosno resursa koji bi mogli da postave određene pontonske mostove i da aktiviraju određenu mehanizaciju na tom području.

Tmušić je kazao da su u komunikaciji sa Ministarstvom odbrane to već definisali i najavio da će sjutra zajednički naš tim iz Direktorata i Ministarstva obići područje Opštine Šavnik i uvidjeti kakva je situacija i naći najbolje načine za pomoć toj opštini i građanima na tom području.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS