Tim CarGo pobijedio na takmičenju srednjoškolaca u programiranju

Podgorica, (MINA) – Tim CarGo, u kom su bili učenici iz Nikšića i Podgorice, pobijedio je na takmičenju srednjoškolaca u programiranju “Znanje je izbor”, saopšteno je iz Fondacije Čini dobro.

Navodi se da je završno takmičenje Cortex akademije za srednjoškolce “Znanje je izbor” održano danas u Naučno-tehnološkom parku u Podgorici.

Kako je saopšteno, učenici iz pet škola bili su raspoređeni u pet timova i predstavili su svoje rješenje takmičarskog zadatka na kojem su radili u toku prethodne tri sedmice.

“Ovo takmičenje u web programiranju kruna je devetomjesečnog ciklusa edukacije koju ICT Cortex treću godinu zaredom organizuje za srednjoškolce”, kaže se u saopštenju.

Projektna menadžerka ICT Cortex-a Ana Marković rekla je da im je cilj da pomognu formalni sistem obrazovanja time što će učenicima ponuditi šansu da kroz praktični rad sa mentorima iz kompanija članica rade na konkretnom razvoju web aplikacija.

Kako je rekla, učenici time jačaju vještine iz oblasti razvoja web i mobilnih aplikacija.

“Svake godine krenemo sa dosta velikim brojem srednjoškolaca koji se prijave na naš program”, kazala je Marković.

Ona je rekla da se, pošto imaju nekoliko faza učenja, taj broj do finala smanjuje postepeno.

“Određeni broj učesnika se već iskristališe nakon prvog eliminacionog testa koji radimo poslije dva uvodna mjeseca, pri čemu učenici slušaju osnovni kurs iz oblasti programiranja, odnosno određenog programskog jezika”, kazala je Marković.

Ona je objasnila da svi koji uspješno polože taj prvi test prolaze u drugu, online, naprednu fazu gdje dobijaju zadatak da naprave mini web aplikaciju.

“Svi oni koji uspješno završe i taj dio stiču pravo da učestvuju u najvrjednijem segmentu Cortex Akademije, a to je ljetna praksa”, rekla je Marković.

U saopštenju se navodi da su se u tom ciklusu Cortex Akademije najbolje pokazali učenici Srednje stručne škole Nikšić, Elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić”, Gimnazije “Slobodan Škerović”, Srednje elektro-ekonomske škole Bijelo Polje koji su ostvarili pravo da se takmiče u završnici Cortex Akademije.

Takmičarski zadatak je bila izrada web aplikacije za rent-a-car kompaniju koja bi značajno unaprijedila proces iznajmljivanja vozila.

“Aplikaciju je bilo potrebno uraditi koristeći tehnologije koje su učenici izučavali u III ciklusu: bekend dio aplikacije u Laravelu, frontend – koristeći React.js framework”, kaže se u saopštenju.

Marković je kazala da je svih pet timova bilo ujednačeno i da su, prema ocjenama žirija nijanse odlučivale.

“Za nas su danas svi pobjednici,” navela je Marković.

U sturčnom žiriju bili su izvršna direktorica Naučno-tehnološkog parka Valentina Radulović, tehnički direktor kompanije Coinis Jovan Kovačević i Tech Lead iz kompanije Data Design Zoran Mastilović.

Drugo mjesto na takmičenju osvojio je tim QuickRide, a treće tim Remify.

Članica pobjedičkog tima, učenica Elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić”, Nikolina Pejović, rekla je da je to njena prva godina na Cortex Akademiji.

“Zajedno smo rasli i radili, te naučili mnogo stvari. Nijesmo se nadali prvom mjestu, ali sama činjenica da smo došli do ove faze, da smo uspjeli da se razvijemo kao ljudi i programeri, da steknemo novo iskustvo u ovoj struci je bilo dovoljno i ova nagrada je tu kao neka podrška za dalji rad,” navela je Pejović.

U saopštenju se navodi da su svi takmičari dobili vrijedne nagrade zahvaljujući partnerima i sponzorima takmičenja, a posebnu podršku i ove godine je pružila Fondacija Čini dobro.

Ističe se da se fonadacija, osim na razvoj IT vještina, fokusira i na niz drugih segmenata poput eko inicijativa i društvene odgovornosti na više nivoa.

Direktorica Fondacije Marija Manja Jovović rekla je da je Klaster Cortex osnovao Fondaciju 2022. godine sa ciljem promocije društveno odgovornog poslovanja i filantropije.

“Kroz naše aktivnosti puno sarađujemo sa obrazovno-vaspitnim ustanovama, ustanovama formalnog i neformalnog obrazovanja i podržavamo mlade, talentovane ljude, studente, srednjoškolske organizacije, a i sami puno radimo na promociji društveno odgovornog poslovanja i filantropije”, rekla je Jovović.

Ona je kazala da ih najviše motiviše da kod svih pojedinaca i privrednih subjekata afirmišu humanost, dobročinstvo i altruizam.

Fondacija Čini dobro je od osnivanja u martu 2022. godine do danas podržala ili organizovala 55 aktivnosti, od čega su idejni tvorci 21 aktivnosti.

Jovović je kazala da su najponosniji na društvenu igru “Eko avantura” za djecu od prvog do petog razreda.

“Ovu igru su igrali i učenici od šestog do devetog razreda i prijatno smo bili iznenađeni koliko su bili zainteresovani za nju”, rekla je Jovović.

Ona je kazala da sa partnerima pripremaju takmičenje “Budi heroj za planetu”, a pozvaće obrazovno-vaspitne ustanove koje su nosioci Zelene zastave i koje sprovode međunarodni program Eko škole ili su u procesu licenciranja.

Iz Fondacije su podsjetili da su neke od aktivnosti koje su sproveli “Od papira do juvelira”, “Čini dobro, sačuvaj energiju”, “Čini dobro, recikliraj 1”, “Čini dobro, recikliraj i kompostiraj”, “EkoArtLab”, psihološke radionice i akcije dobrovoljnog davanja krvi.

Jovović je poručila da bi voljela da mladi, budući nosioci promjena u Crnoj Gori, prate njihov rad.

“Obratite nam se ako imate neke interesantne ideje, ukoliko smatrate da vam možemo pomoći, a i te kako smo spremni da podržimo mlade, talentovane ljude i negdje da nađete u nama partnera”, rekla je Jovović.

Ona je pozvala mlade da, zajedno sa Fondacijom, čine dobro za dobrobit crnogorskog društva.

