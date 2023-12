Terzić predao dužnost Brđaninu

Podgorica, (MINA) – Dosadašnji direktor Uprave policije Nikola Terzić predao je dužnost Zoranu Brđaninu, koji je vraćen na tu funkciju.

Terzić je u saopštenju naveo da je primopredaja dužnosti izvršena u 18 sati.

On je istakao da se odrekao policijskog obezbjeđenja.

“Želim da zahvalim svim kolegama na dosadašnjem radu i podršci, a takođe napominjem da se odričem policijskog obezbjeđenja, te da sam dostupan svima onima koji su poručili da ću nakon predaje dužnosti morati da se sakrijem u mišiju rupu”, poručio je Terzić.

