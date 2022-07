Podgorica, (MINA) – Tekst ovakvog Temeljnog ugovora štetan je po sve građane, a ako Vlada ne odustane od potpisivanja, pitanje je dana dokad će trajati.

To je poručeno na protestu građana ispred zgrade Vlade povodom najave premijera Dritana Abazovića da će se Vlada u četvrtak izjasniti o tekstu Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Amar Borančić iz Liberalne paartije kazao je da Vlada ponovo podmeće kukavičje jaje.

“Mislili smo da smo rušenjem vlade vratili Crnu Goru u okvire sekularne i građanske države, međutim i ova Vlada podmeće kukavičje jaje. Vlada mora da garantuje ista prava svim vjerskim zajednicama u skladu sa Ustavom”, kazao je Borančić, prenosi Pobjeda.

On je kazao da Temeljnim ugovorom “pokušavaju da naprave državu u državi”, i poručio da im to neće biti dozvoljeno.

“Ukoliko Vlada ne odustane i ne čuje glas građana, budite uvjereni da je samo pitanje dana dokad će trajati. Crna Gora neće i ne smije da bude ukras kojim će da se hvale”, rekao je Borančić.

On je kazao da više nije pitanje nacije, religije ni politike, već civilizacije.

“Mi danas branimo pravo svakog čovjeka da bude jednak. Pozivamo Vladu da nam umjesto ove mitomanije konačno ponudi evropski put i odvede Crnu Goru u zajednicu evropskih država gdje je ona oduvjek i pripadala”, poručio je Borančić.

Građanski aktivista Aleksandar Saša Zeković rekao je da je “ovakav tekst temeljnog ugovora štetan po sve građane Crna Gora”.

“Iz Podgorice večeras šaljemo svim građanima poruku ljubavi i poštovanja bez obzira na sve naše razlike”, rekao je on.

Jedan od organizatora protesta Miloš Đuričković pozvao je građane da se uoči sjednici Vlade okupe u što većem broju, jer, kako je rekao, postoje indicije da će Temeljni ugovor na sljedećoj sjednici biti izglasan.

Okupljeni su nosili natpise: “Srbija proždire Crnu Goru, biće borba neprestana”, “Abazoviću zakonom si nam uzeo crkve, a sad Temeljnim ugovorom hoćeš da nam uzmeš postojanje i dušu”, “Ne Temeljnom ugovoru”.

