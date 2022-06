Status ljekara neuporediv u odnosu na raniji period

Podgorica, (MINA) – Status ljekara u Crnoj Gori je unaprijeđen i neuporedivo bolji nego ranije, saopšteno je na obilježavanju Dana Ljekarske komore.

Predstavnici Skupštine i resornog odbora, Ministarstva zdravlja, Medicinskog fakulteta i Kliničkog centra (KCCG) odali su priznanje Ljekarskoj komori za rezultate koji su ostvareni u prethodnom periodu, a povodom Dana Ljekarske komore koji je obilježen u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Ljekarske komore, potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak zahvalila se ljekarima u Crnoj Gori na svemu što su uradili za građane tokom pandemije koronavirusa.

“Ovih dana čujem neke dileme o tome da li je trebalo uvesti zarade ljekara u Zarade u javnom sektoru. Nema mjesta toj dilemi, svakako da je trebalo”, rekla je Bošnjak.

Kako je kazala, nijesu u pitanju ni plate ni koeficijenti, već status ljekara.

“Ne možemo da dozvolimo da nam subspecijalista bude nižerangiran u odnosu na činovnike u Vladi inače ne bi imao ko da nas liječi. Treba se posvetiti ljekarima i platiti ih adekvatno”, naglasila je Bošnjak.

Ona je istakla da ubuduće treba voditi računa o kadrovskoj politici i planiranju budžeta za zdravstvo, sa posebnim osvrtom na mlade ljekare.

“Treba inicirati razgovore o stambenom zbrinjavanju mladih ljekara. Treba nastaviti sa trendom privlačenja kadrova javnom zdravstvu, i sada kada smo našli taj modus, treba ga održati”, navela je Bošnjak.

Poslanik i predsjednik skupštinskog Odbora za zdravstvo, Srđan Pavićević, ocijenio je da je današnji status ljekara neuporediv u odnosu na period od prije deset, 15 ili 20 godina.

Pavićević je kazao da je činjenica da je Ljekarska komora postala ono što treba da bude.

Prema njegovim riječima, ona skoro čitavu deceniju nije bila na visini zadataka jer se nije bavila suštinskim poslom i srozala je svoju autentičnu ulogu.

“Promjenama koje su nastupile prije pet ili šest godina, došlo je do promjena i Ljekarska komora je na putu da osvoji esnafski status koji joj pripada i da svojim savjetima utiče na izvršnu i zakonodavnu vlast”, ocijenio je Pavićević.

Navodi se da je generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu, farmakologiju i regulisane profesije u Ministarstvu zdravlja, Slađana Ćorić, potvrdila je da će Ljekarska komora imati partnera u tom resoru.

“Ljekarska komora je ugledan esnafski savez i udruženje čije rukovodstvo i članovi važe za ugledne profesionalce medicinske struke i nauke.Ministarstvo zdravlja drži Ljekarsku komoru za partnera i čvrst oslonac u kreiranju zdravstvenih politika i usmjerenja koja će nas voditi kvalitetnoj, brzoj i dostupnoj zdravstvenoj zaštiti”, rekla je Ćorić.

Kako je kazala, strukovne organizacije su veoma važne kako bi izgradili savremen zdravstveni sistem u kojem ljekari imaju mjesto koje zaslužuju i pacijenta koji je zadovoljan pružanjem njihovih usluga.

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Miodrag Radunović, istakao je da se mora odati priznanje sadašnjem menadžmentu Ljekarske komore na uređivanju regulative i sistema rada, na vođenju kredibilnog registra ljekara, licenciranju i praćenju stručnog i naučnog usavršavanja.

“Udareni su temelji profesionalne samoregulacije ljekarske struke uz traženje izvora ulaganja u ljudske resurse”, ocijenio je Radunović i dodao da društvo u cjelini mora shvatiti da bez zadovoljnog doktora nema ni zadovoljnog korisnika usluga.

Medicinski direktor KCCG-a, Zoran Terzić, ocijenio je da je, ako je dilema i postojala, Ljekarska komora u posljednjigh godinu i po pokazala put kojim se izvojevaju pobjede u procesu višedecenijske borbe za status ljekara.

“Uz zahvalnost doktorici Cerović, ali i Ministarstvu zdravlja, stvorili su se uslovi koji dokazane, ali i mlađe ljekare, ohrabruju da ostanu u svojoj zemlji, ali i da im prioritet bude rad u javnim zdravstvenim ustanovama”, kazao je Terzić.

Terzić je rekao da prvo povećanje plata od 1. januara uz normalizaciju koeficijenata koja je najavljena od 1. jula dodatno motivišu crnogorske doktore.

“Zato moramo odati priznanje i Ljekarskoj komori koja je sada ostvarila naše ciljeve koji su zacrtani prije 30 godina”, ocijenio je Terzić.

On je poručio da vjeruje da je došlo vrijeme da svi crnogorski ljekari, udruženi u Ljekarskoj komori, sa svim razlikama koje su naša prednost i vrijednost, a ne nedostatak, budu jedinstveniji nego ikad.

“To je potreba svih građana Crne Gore, ali i nužda naše profesije”, naglasio je Terzić.

Kako je saopšteno, predstavnik Lekarske komore Srbije, Nenad Đoković, čestitao je kolegama Dan Ljekarske komore u ime 34 hiljade članova.

On je sugerisao Ljekarskoj komori Crne Gore intenzivnije aktivnosti u međunarodnim strukovnim organizacijama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS