Španjević ispraćen na školovanje na Mornaričkoj akademiji u Anapolisu

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Raško Konjević i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džudi Rajzing Rajnke svečano su ispratili budućeg crnogorskog kadeta Dalibora Španjevića na školovanje na prestižnoj američkoj Mornaričkoj akademiji u Anapolisu.

Oni su, kako je saopšteno, dodijelili i zahvalnice pripadnicima Ministarstva odbrane (MO) i Vojske Crne Gore (VCG) koji su doprinijeli jačanju odbrambene saradnje dvije zemlje.

„Zadovoljstvo je što kroz prijateljstvo i savezništvo sa SAD imamo priliku da školujemo budući oficirski kadar VCG na obrazovnim institucijama Vaše zemlje“, kazao je Konjević.

On je dodao da je Španjević dobio životnu šansu i privilegiju da pokaže svoje mogućnosti.

„Kada zamijeniš kadetsku uniformom VCG, vjerujem da ćeš dugi niz godina koristiti i prenositi znanje koje stekneš tokom školovanja“, naglasio je Konjević.

On je podsjetio da se nalazimo u izazovnim vremenima, da smo svjedoci da se u 21.vijeku dešava invazija na Ukrajinu, nezavisnu i suverenu zemlju.

„Privilegija je za jednu malu državu da bude u društvu NATO saveznica i ravnopravno donosi odluke, kojima se jača bezbjednost regiona, ali i svijeta“, istakao je ministar.

Ambasadorka SAD naglasila je da je veoma zadovoljna što je Španjević prihvaćen za školovanje na Mornaričkoj akademiji u Anapolisu i da je sigurna u njegovu spremnost da se “otisne u tu četvorogodišnju avanturu”.

„Tokom školovanja steći ćeš akademsko i vojno znanje, ali i životna prijateljstva“, kazala je Rajnke.

Ona je naglasila da su Crna Gora i SAD prijatelji i saveznici, kao i da su kroz NATO savez dijele zajedničku bezbjednost.

Ministar i ambasadorka su tokom ceremonije podijelili zahvalice predstavnicima MO i VCG, potpukovnicima Saši Jovanoviću i Nikoli Mijoviću, majoru Danku Kovačeviću, poručnici Neveni Nikolić i poručniku Filipu Rakonjcu, potporučniku Veljku Vukadinoviću i Žani Đurović, za doprinos jačanju odbrambene saradnje dvije zemlje u raznim oblastima.

