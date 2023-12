Spajić: SDT će dobiti svu potrebnu pomoć

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) dobiće svu potrebnu pomoć u obezbjeđivanju boljih uslova za rad, potrebnih zakonskih izmjena, ali i olakšavanju pristupa podacima drugih institucija, rekao je premijer Milojko Spajić.

On je na društvenoj mreži X rekao da u potpunosti podržava SDT i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

“Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije od neprocjenjive je važnosti, a Novovićev doprinos na tom polju prepoznao je i Stejt department”, kazao je Spajić nakon razgovora sa Novovićem.

Spajić je nevao da je sa Novovićem razgovarao o daljim koracima usmjerenim ka jačanju Specijalnog državnog tužilaštva.

“SDT će dobiti svu potrebnu pomoć u obezbjeđivanju boljih uslova za rad, potrebnih zakonskih izmjena, ali i olakšavanju pristupa podacima drugih institucija, što je dosada otežavalo i usporavalo rad”, poručio je Spajić.

