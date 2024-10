Slao poruke prijeteće sadržine bivšoj supruzi

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata R.M. iz Podgorice, zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo nasilje u porodici.

Iz podgoričkog ODT-a saopšteno je da je osumnjičeni ugrozio sigurnost svoje bivše vanbračne supruge tako što joj je upućivao tekstualne i govorne poruke prijeteće sadržine.

