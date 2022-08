Šćepanović: Nema potrebe za vanrednim organizovanjem prikupljanja krvi

Podgorica, (MINA) – Zavod za transfuziju krvi trenutno nema potrebe za vanrednim organizovanjem prikupljanja krvi, saopštila je direktorica te zdravstvene ustanove Tamara Šćepanović.

Ona je zbog povećanog interesovanja građana, povodom jučerašnjeg tragičnog događaja u Cetinju, saopštila da su svi povrijeđeni adekvatno zbrinuti.

“U ovom trenutku nema potrebe za vanrednim organizovanjem prikupljanja krvi”, kazala je Šćepanović.

