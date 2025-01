Šćepanović: Na Cetinju, prema posljednjim podacima, ubijeno 12 osoba

Podgorica, (MINA) – U današnjoj pucnjavi na Cetinju je, prema posljednjim podacima, ubijeno 12 osoba, kazao je vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović, navodeći da tu informaciju treba uzeti sa rezervom.

„Prema posljednjim podacima, najvjerovatnije se radi o smrtnom ishodu koji broji 12 lica“, kazao je Šćepanović na konferenciji za novinare

On je dodao teško su povrijeđene četiri osobe koje se nalaze na opservaciji u Kliničkom centru.

„Ovu informaciju o 12 lica nemojte 100 posto uzeti kao potvrđen podatak, dok se ne izvrši identifikacija i obdukcija, da bismo mogli da imamo tačan broj, jer ne smijemo licitirati sa brojem žrtava“, kazao je Šćepanović.

On je rekao da su policijski službenici raspolagali kvalitetnim obavještajnim podacima na osnovu kojih su locirali Martinovića u naselju Humci.

„To lice se nalazilo u bezizlaznoj situaciji, opkoljen sa svih strana. Prilikom izdavanja komande da odloži oružje, pucalo je sebi u glavu“, naveo je Šćepanović.

On je kazao da motiv višestrukog ubistva još nije poznat.

Upitan u kakvom su stanju osobe koje su u pucnjavi teško povrijeđene, Šćepanović je rekao da su stabilno i van životne opasnosti.

