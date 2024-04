ŠćekićDjeci sa autizmom potrebna konkretna podrška u procesu socijalne inkluzije

Podgorica, (MINA) – Djeci sa autizmom potrebna je konkretna podrška u procesu socijalne inkluzije, kazao je potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i predsjednik Savjeta za prava djeteta, Dragoslav Šćekić.

Šćekić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sazvao tematsku sjednicu Savjeta za prava djeteta posvećenu razumijevanju i načinu rješavanja problema sa kojima se djeca sa autizmom i njihove porodice suočavaju.

Navodi se da je Šćekić ukazao na važnost razumijevanja problema i potreba djece sa autizmom i pružanja podrške njima i njihovim porodicama kako bi se na što kvalitetniji način uključili u društvo.

„U mjesecu kada se obilježava Svjetski dan osoba sa autizmom svi pokušavamo da razumijemo sve sa čim se porodice djece u spektru autizma suočavaju, međutim ono što je važno jeste da to bude kontinuiran proces i da djecu i odrasle sa autizmom prihvatamo i pružamo podršku i razumijevanje svih 365 dana u godini”, rekao je Šćekić.

On je kazao da je djeci sa autizmom zajedno sa prihvatanjem, potrebna i sistemska podrška.

“I to smo dužni da im pružimo”, poručio je Šćekić.

U saopštenju se navodi da su se učesnici u diskusiji saglasili da se zajedničkim zalaganjem jedino može doći do kvalitnetne inkluzije djece i osoba sa invaliditetom.

“Prepoznati su problemi koji se prepliću kroz rad više resora, počeviši od obrazovanja do rada dnevnih centara, ali i do manjka stručnog kadra, te i da je međuresorna saradnja ključna kako bi se pristupilo adekvatnom rešavanju uočenih problema”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u diskusiji su učestvovali i predstavnici UNICEF-a koji su kroz prezentaciju upoznali sa Analizom multisktorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju.

Šćekić je, kako se dodaje, najavio praćenje monitoringa resora koja su ključna u procesu socijalne inkluzije za djecu sa autizmom, ali i drugog vida učešća, a sve sa ciljem adekvatnom pristupu.

On je kazao i da će na narednoj sjednici Savjeta za prava djeteta biti otvorena diskusija o ovoj temi.

