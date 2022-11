Šćekić: Postignuti konkretni pomaci u razvoju zdravstvenih ustanova na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Kvalitetnom saradnjom Ministarstva zdravlja i lokalne samouprave postignuti su konkretni pomaci u razvoju zdravstvenih ustanova u Prijestonici, kazao je resorni ministar Dragoslav Šćekić.

On je to naveo u čestitki svim građanima Cetinja povodom 13. novembra – Dana Prijestonice.

Šćekić je rekao da je Dan Prijestonice ustanovljen na dan oslobođenja od okupatora u Drugom svjetskom ratu, jedan od najsvjetlijih dana u bogatoj, časnoj i burnoj istoriji Cetinja.

“Kvalitetnom saradnjom Ministarstva zdravlja i lokalne samouprave postignuti su konkretni pomaci u razvoju zdravstvenih ustanova u Prijestonici, a uvjeren sam da ćemo u tom pravcu i nastaviti, sve u cilju obezbjeđivanja adekvatne zdravstvene zaštite i boljeg života za sve građane”, poručio je Šćekić.

