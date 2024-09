Šćekić: Dobra saradnja Crne Gore i Bugarske

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima dobru saradnju sa Bugarskom i jačanje te saradnje važno je kako bi Crna Gora usvojila dobre prakse i što prije završila pregovore sa Evropskom unijom (EU) i pristupila evropskoj porodici, kazao je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva sporta i mladih, Šćekić je razgovarao sa delegacijom Komisije za zaštitu od diskriminacije Bugarske, koju je predvodila predsjednica Ana Džumalieva.

Šćekić je kazao da mu je zadovoljstvo što u kratkom vremenu ima priliku da ugosti još jednu delegaciju iz Bugarske.

On je, kako se navodi, Džumalievu upoznao sa aktivnostima koje Ministarstvo sporta i mladih sprovodi, podsjećajući na Zakon o sportu i Zakon o mladima, Savjet za prava djeteta čiji je predsjednik, kao i aktivnosti koje se tiču mladih.

“Naglasio je da Crna Gora sa Bugarskom ima dobru saradnju, a kako je ona članica Evropske unije, tim je bitnije da saradnja između dvije države jača, kako bi Crna Gora usvojila dobre prakse Bugarske i što prije završila pregovore i pristupila evropskoj porodici”, kaže se u saopštenju.

Šćekić je rekao da u budućnosti očekuje sprovođenje niza projekata i čvršću saradnju sa Bugarskom, koja bi trebalo da rezultira potpisivanjem Sporazuma o saradnji.

Džumalieva je učesnike sastanka upoznala sa načinom funkcionisanja Komisije koja, prema njenim riječima, suštinski omogućava predpristupni ulazak u EU i zatvaranje bitnih pregovaračkih poglavlja.

Ona je poručila da je Bugarska izuzetno zadovoljna zakonskim rješenjem koje sprečava diskriminaciju i da umnogome utiče na borbu protiv govora mržnje u sportu.

“Takođe, ona je ponudila niz zajedničkih tema na kojima bi se mogla uspostaviti saradnja između dvije države i uputila poziv Komisije da delegacija Ministarstva sporta i mladih boravi u posjeti tom organu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je najavljeno i potpisivanje Memoranduma o saradnji između Ministarstva sporta i mladih i Komisije za zaštitu od diskriminacije Bugarske, koji će obuhvatiti sve o čemu je bilo riječi na sastanku, čime će biti ojačana saradnja između dvije države.

