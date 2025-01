Samo dva odsto sadržaja posvećeno ranjivim kategorijama društva

Podgorica, (MINA) – Samo dva odsto sadržaja emitovanog na televizijskim programima sa nacionalnim pokrivanjem posvećeno je ranjivim kategorijama društva, pokazala je analiza Agencije za audiovizuelne medijske usluge (AMU).

Iz AMU je saopšteno da je monitoring sproveden od 3. do 9. juna prošle godine i da je obuhvatio osam televizijskih programa sa nacionalnim pokrivanjem, saglasno tadašnjem Zakonu o elektronskim medijima, koji su pokrivali najmanje 75 odsto stanovništva u više od deset jedinica lokalne samouprave.

Analiza je, kako su naveli, uključila programe nacionalnog javnog emitera Radio Televizije Crne Gore – TVCG 1 i TVCG 2, kao i TV Vijesti, Adria TV, Prva TV, TV Nova M, TV Nikšić i TV E.

„Prema rezultatima monitoringa, samo dva odsto ukupnog emitovanog sadržaja bilo je posvećeno ranjivim kategorijama društva“, kaže se u saopštenju.

Iz AMU su rekli da se najviše izvještavalo o osobama sa invaliditetom – 34 odsto, dok su sadržaji koji obuhvataju više ranjivih grupa činili 19 odsto.

„Sadržaji o ženama žrtvama nasilja predstavljali su 17 odsto programa namijenjenog ranjivim grupama, a slijede sadržaji o Romima i Egipćanima sa 13 odsto i o ekonomski ugroženim porodicama sa 12 odsto“, navodi se u saoppštenju.

Najmanje učešće, kako su kazali iz AMU, imali su sadržaji posvećeni LGBTIQ+ populaciji – pet odsto.

„Rezultati analize pokazali su da javni emiteri emituju više sadržaja posvećenih ranjivim grupama – 57 odsto, u poređenju sa komercijalnim emiterima – 43 odsto“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je najveći dio tog programa bio u okviru informativnih i dokumentarno-obrazovnih emisija.

„Najveći procenat sadržaja o ranjivim grupama emitovan je na kanalima TVCG 1 – 29 odsto, TV E – 20 odsto i TV Nikšić – 19 odsto“, rekli su iz AMU.

Oni su naveli da su ostali emiteri imali značajno manji udio – TV Vijesti deset odsto, TV Nova M sedam odsto, Prva TV šest odsto, Adria TV pet odsto i TVCG 2 četiri odsto.

TVCG1 je, kako su kazali iz AMU, jedini emiter koji je u posmatranom periodu imao sadržaj na romskom jeziku „Savore“, kao i sadržaj koji je emitovan na gestovnom govoru.

„Analiza je pokazala da je medijsko izvještavanje o ranjivim grupama u više od polovine slučajeva bilo neutralno, u trećini priloga zabilježen je afirmativan odnos prema temi ili sagovorniku, dok nije bilo slučajeva negativnog izvještavanja o ranjivim grupama“, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz AMU, u polovini emitovanih sadržaja sagovornici su bili predstavnici ranjivih grupa, dok su u 16 odsto slučajeva o tim temama govorili predstavnici institucija.

„AMU ukazuje na potrebu unapređenja inkluzivnosti programa poboljšanjem ponude programskih sadržaja namijenjenih ili posvećenih ranjivim grupama, kroz povećanje njihove količine i poboljšanje raznovrsnosti, aktuelnosti i interaktivnosti“, navodi se u saopštenju.

Posebnu pažnju, kako su poručili iz AMU, potrebno je posvetiti produkciji i/ili obezbjeđivanju sadržaja na jezicima jezičkih manjina u Crnoj Gori (albanski i romski).

„Takođe, potrebno je raditi na diverzifikaciji žanrova, posebno u domenu kulturno-umjetničkog, sportskog i dječijeg programa namijenjenog ranjivim društvenim grupama“, dodaje se u saopštenju.

