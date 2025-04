Đuričanin novi komandant prvog pješadijskog bataljona

Podgorica, (MINA) – Ilija Đuričanin preuzeo je dužnost komandanta prvog pješadijskog bataljona Vojske Crne Gore (VCG) od Vlada Bulajića, na ceremoniji u kasarni “Milovan Šaranović” u Danilovgradu.

Ceremonijom je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, rukovodio načelnik Štaba Generalštaba, Mitar Klikovac.

Klikovac je rekao da današnja primopredaja dužnosti nije samo formalnost, već simbol kontinuiteta, odgovornosti i razvoja.

„VCG je uvijek težila izvrsnosti, a upravo ljudi poput Bulajića i Đuričanina osiguravaju da taj standard ostane nepromijenjen”, kazao je Klikovac.

On je istakao da je Bulajić ostavio neizbrisiv trag u prvom pješadijskom bataljonu, zahvalio mu na profesionalnosti i predanosti jedinici i poželio mu uspjeh u daljoj karijeri koju nastavlja školovanjem u inostranstvu.

Klikovac je rekao da je Đuričanin oficir koji je počeo svoj vojnički put u toj jedinici i da savršeno poznaje njene vrijednosti i izazove.

“Vjerujem da će, kao i prethodni komandant, svojim znanjem i autoritetom nastaviti da unapređuje jedinicu i njene pripadnike”, naveo je Klikovac.

On je kazao da VCG ostaje posvećena unapređenju svojih kapaciteta kako bi štitila Crnu Goru, i da je siguran da će prvi pješadijski bataljon nastaviti da igra ključnu ulogu u crnogorskom odbrambenom sistemu.

Pješadijski bataljon je najveća kopnena borbena jedinica VCG, čije snage su, kako su naveli iz Ministarstva, deklarisane i ocijenjene prema najvišim NATO standardima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS