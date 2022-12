SAD će pomoći u otklanjanju posledica sajber napada

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) su spremne da, kroz ekspertsku podršku i pomoć, podrže Crnu Goru u saniranju štetnih posljedica sajber napada i stvaranju normativnog okvira i institucionalne infrastrukture za prevenciju napada ovakve vrste.

To je saopšteno, nakon razgovora u Stejt Dipartmentu, ministra javne uprave Maraša Dukaja sa specijalnim izaslanikom SAD za Zapadni Balkan, Gabrijelom Eskobarom.

“Sagovornici su potvrdili čvrstu posvećenost Crne Gore evropskom i evroatlanskom putu i vrijednostima, i razmijenili informacije i mišljenja o političkoj, bezbjednosnoj i ekonomskoj situaciji na Zapadnom Balkanu”, kaže se u saopštenju.

Eskobar je, kako se navodi, naglasio jasnu i nedvosmislenu podršku SAD procesu evropskih integracija Crne Gore.

Saopšteno je da je jedna od glavnih tema razgovora bila otklanjanje štetnih posljedica sajber napada kojim je Crna Gora bila izložena.

“Na sastanku je potvrđena spremnost SAD da, kroz ekspertsku podršku i pomoć, podrže Crnu Goru, kako u saniranju štete, tako i u širem kontekstu, stvaranju normativnog okvira i institucionalne infrastrukture za prevenciju napada ovakve vrste i jačanje sistema sajber bezbjednosti prostora Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

