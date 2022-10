Reintjes: U prethodne dvije godine stagnirali na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je prethodne dvije godine stagnirala na putu evropskih integracija, ocijenio je ambasador Holandije u Crnoj Gori Joust Reintjes.

Reintjes je u intervjuu za Pobjedu kazao, da građani na izborima odlučuju ko će biti dio vlade.

“Predstavnici izvršne vlasti u prethodne dvije godine nijesu uspjeli da ostvare suštinski napredak na putu ka Evropskoj uniji (EU) i nadam se, nakon dvije godine stagnacije, da će Crna Gora pokazati da je predvodnik integracija”, kazao je Reintjes.

On je kazao da ljudi stalno govore o vladavini prava, ali da treba shvatiti da je to u stvari važno za narod Crne Gore.

“Nedavno sam razgovarao sa ministarkom za evropske integracije, koja mi je rekla da 70 odsto populacije podržava proširenje EU, što je veoma dobro. Nakon dvije godine stagniranja, Crna Gora je i dalje predvodnik u integracijama”, rekao je Reintjes.

Prema njegovim riječima, Vlade od kraja 2020. nijesu uspjele da se suštinski primaknu Briselu, a za to nije kriv Brisel, nego te vlade.

Reintjes je poručio da se lično nadam da će Crna Gora postati članica EU, ali da to mora da bude zasluženo.

“Ne možete da kažete da hoćete da budete članica i da to bude to. Ljudi u Holandiji kritički prate nove članice, žele da znaju šta se dešava, prate vladavinu prava. Ali u principu, predvodnici u pregovorima, kao što je Crna Gora, su bliže članstvu nego ostali”, zaključio je Reintjes.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS