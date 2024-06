Registrovan sedmi slučaj obolijevanja od morbila u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) potvrdio je danas drugi slučaj obolijevanja od morbila u Pljevljima, što je sedmi laboratorijski potvrđen slučaj malih boginja u Crnoj Gori.

Iz IJZ-a su saopštili da je posljednji slučaj registrovan kod osobe stare 46 godina koja se, prema podacima dobijenim epidemiološkim ispitivanjem, virusu morbila izložila tokom boravka u Bosni i Hercegovini (BiH) u kojoj je u toku velika epidemija.

Oni su apelovali na roditelje da vakcinišu djecu bez odlaganja.

“Sva djeca koja su navršila godinu i nemaju medicinske kontraindikacije pisano navedene od strane ljekara treba da prime prvu dozu vakcine protiv morbila, zauški i rubele (MMR), a djeca koja se pripremaju za upis u školu i starija moraju biti vakcinisana sa dvije doze ove vakcine”, rekli su iz IJZ-a.

Kako su naveli, ne preporučuju se putovanja nevakcinisanim i nepotpuno vakcinisanim osobama u područja gdje je registrovano obolijevanje u državi i van, kao i bilo kakvo okupljanje ili boravak u kolektivu osobama koje nisu uredno vakcinisane shodno uzrastu ili nemaju podatak da su nekada bolovale ovu bolest.

“Jedina djelotvorna mjera prevencije epidemijskog javljanja morbila je vakcinacija koja se sprovodi kombinovanom MMR vakcinom. Vakcina je bezbjedna i veoma djelotvorna, a naročito je važno pravovremeno primanje vakcine”, poručili su iz IJZ-a.

Prema posljednjim dostupnim podacima, ukupnо su tokom ove godine u Federaciji BIH registrovana 4.553 slučaja, zaključno sa 2. junom.

“U Republici Srpskoj je prijavljeno 212 slučajeva (zaključno sa 14. junom), a u Srbiji je rеgistrоvаnо 114 slučаjеvа mоrbilа (zаključnо sа 2. junom)”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u Albaniji prijavljeno 38 slučajeva morbila, a posljednji dostupni podatak je od 12. marta, dok je u Hrvatskoj zaključno sa 5. junom prijavljeno 18 morbila.

Prema posljednjem izvještaju Evropskog centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti, do sada je već 16 osoba, od čega 15 u Rumuniji i jedna u Irskoj, umrlo od posljedica obolijevanja od morbila.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS