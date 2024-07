Regionalna havarija zbog ispada dva dalekovoda

Podgorica, (MINA) – Regionalna havarija u elektroenergetskom sistemu, koja je 21. juna dovela do nestanka struje u skoro cijeloj Crnoj Gori, djelovima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije, nastala je nakon ispada dva dalekovoda u razmaku od 13 minuta.

To je objavila Evropska mreža operatora prenosnog sistema električne energije (ENTSO-E), prenose Vijesti.

ENTSO-E je saopštio da su do sada sprovedene istrage pokazale da je prvo, u 12 sati i devet minuta, 400 kilovoltni (kV) dalekovod Ribarevine – Podgorica 2 u Crnoj Gori isključen zbog kratkog spoja.

“Nakon ovog kvara, opterećenje nekoliko drugih linija je povećano bez stvaranja preopterećenja mreže i bez problema sa naponom ili frekvencijom”, rekli su iz ENTSO-E.

Kako su naveli, u 12 sati i 22 minuta zbog kratkog spoja je isključen 400 kV dalekovod Zemblak – Kardia između Albanije i Grčke.

“Oba događaja isključenja su rezultirala incidentom sa nekoliko povreda sistema u smislu opterećenja linija i napona. Nakon ovog drugog isključenja, napon u jugoistočnom dijelu kontinentalnog evropskog elektroenergetskog sistema je počeo brzo da pada”, saopštio je ENTSO-E.

U 12 sati i 24 minuta, kako su dodali, zbog nastavka pada napona u regionu, nekoliko dalekovoda se isključilo jedan za drugim zbog zaštite od previskog napona i prejakih struja, što je izazvalo odvajanje sistema.

“Kaskadno isključenje dalekovoda brzo je dovelo do pada napona i prekida napajanja električnom energijom u pogođenom području. Naponi su nastavili da padaju do nule, dok su sa druge strane linije razdvajanja vraćeni u normalu”, objavio je ENTSO-E nakon sastanka zajedničkog Ekspertskog panela.

Neposredno prije incidenta pogođeno područje je, kako je ukazao ENTSO-E, uvozilo oko 2000 MW iz susjednih država i izvozilo 417 MW u Italiju preko HVDC podmorskog kabla između Crne Gore i Italije (Monita).

U ponedjeljak su ENTSO-E, ACER, regulatori i operatori prenosnog sistema (TSO) u regionu održali prvi sastanak zajedničkog Ekspertskog panela.

Ekspertski panel će, kako je najavljeno, detaljno istražiti osnovne uzroke incidenta i dati preporuke u finalnom izvještaju, koji će takođe biti objavljen.

Ovim ažuriranjem ENTSO-E izvještava o nizu događaja tokom incidenta, koji je zahvaljujući koordinisanim naporima pogođenih TSO-a okončan u roku od nekoliko sati uz obnovu napajanja električnom energijom.

Iz ENTSO-E napominju da su sve informacije objavljene do sada, uključujući i ovu komunikaciju, podložne rezultatima detaljne istrage o incidentu.

