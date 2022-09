Reciklažni centar na Žabljaku promašena investicija

Podgorica, (MINA) – Reciklažni centar na Žabljaku najpromašenija je investicija u oblasti upravljanja otpadom u regionu, ocijenio je izvršni direktor nevladine organizacije Ozon Aleksandar Perović.

Perović smatra da bi lokalne samouprave morale mnogo više pažnje usmjeriti rad ka problematici nepravilnog odlaganja otpada.

“Problem nepravilnog odlaganja otpada evidentan je u opštini Žabljak, kao i u gotovo svim drugim opštinama u Crnoj Gori, tome doprinosi ignorisanje važećeg zakonskog okvira, prije svega kaznenih mjera”, rekao je Perović agenciji MINA.

On je ocijenio da je porazno da se ni na Žabljaku, koji nema veliki broj stanovnika, a uz to je upravo tu prije 31 godinu usvojena Deklaracija o ekološkoj državi, nije uspio uspostaviti zakonski okvir upravljanja otpadom.

“Podsjetiću i na ulaganja u reciklažni centar, gdje su iskorišćene donacije Slovenije, obezbjeđena sredstva iz budžeta Crne Gore, koji je nesumnjivo najpromašenija investicija u oblasti upravljanja otpadom u regionu”, ocijenio je Perović.

Iz Opštine Žabljak nijesu odgovorili na pitanja u vezi sa reciklažnim otpadom koje im je agencija MINA uputila prije više od mjesec.

Prema Perovićevim riječima, jasno je da se pogubna praksa neće iskorijeniti sve dok se ne počne sa efikasnom i neselektivnom primjenom zakona.

Perović je dodao da ne postoji nijedna prepreka ukoliko se želi unaprijediti stanje.

“Pogrešne investicije, nedostatak odgovarajuće infrastrukture i vozila, zašto odgovornost snose i lokalna samouprava i Vlada, problemi su koje je moguće prevazići jedino realnim i efikasnim projektima, uz prateće javne kampanje namjenjene građanima i turistima”, kazao je Perović.

On je rekao da im se svake godine javljaju domaći i strani turisti razočarani što i na najljepšim vidikovcima i na najskrovitim mjestima, primjete nekontrolisano odložen otpad, čime se kvari njihov konačan utisak boravka na Žabljaku.

“To je nešto što je potrebno spriječiti ali teško da će doći do toga ukoliko se i dalje bude na ovakav način bude pristupalo upravljanju otpadom”, naveo je Perović.

Komentarišući to da li se Crna Gora može i dalje zvati ekološkom državom, Perović je kazao da je ta ustavna odrednia kako je građani doživljavaju, već davno osuđena na propast i “spaljena na lomači u namjerno izazvanim požarima u kojima je spaljivan i otpad”.

“Daleko smo od ekološke države, iako je uvijek ostalo otvoreno pitanje motiva donošenja te deklaracije na Žabljaku, ako se zna kako su se nadležne institucije i čelni ljudi države odnosili prema prirodi u prethodne tri decenije”, kazao je Perović.

On ipak vjeruje da bi nacionalno brendiranje ekološke države mogao biti proces koji bi imao razvojnu viziju i uz sposobne vlasti i efikasnu primjenu zakona, mogao sve crnogorske prirodne ljepote valorizovati na održiv način, na korist sadašnjih i budućih generacija.

