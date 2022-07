Razriješen direktor Opšte bolnice Nikšić

Podgorica, (MINA) – Direktor Opšte bolnice Nikšić Marko Mitrović razriješen je danas sa te funkcije, a za vršioca dužnosti imenovan je Mitar Šaranović, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Navodi se da je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić tu odluku donio na osnovu odredbi i ovlašćenja sadržanim u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Iz Ministarstva su kazali da je odluka o razrješenju uslijedila nakon što je Komisija za kontrolu rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač država, a koju je formiralo Ministarstvo zdravlja, nakon izvršene kontrole rada 17. marta u nikšićkoj bolnici konstatovala niz nepravilnosti koje se odnose na nepridržavanje zakonskih propisa tokom rukovođenja ustanovom.

“Nakon razrješenja Mitrovića, ministar zdravlja je na osnovu zakonskih propisa donio odluku da za vršioca dužnosti direktora Zdravstvene ustanove Opšta bolnica Nikšić, imenuje Mitra Šaranovića, specijalistu ortopedske hirurgije i traumatologije”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Šaranović će tu funkciju obavljati do završetka postupka imenovanja direktora na osnovu sprovedenog javnog konkursa, a najduže na šest mjeseci.

“U cilju zaštite zdravlja građana i nesmetanog funkcionisanja zdravstvenih ustanova, a u skladu sa poštovanjem zakonskih propisa, Ministarstvo zdravlja će nastaviti da se bavi suzbijanjem svih nepravilnosti i anomalija u sistemu zdravstvene zaštite”, naveli su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su kazali da odgovornost za stanje u zdravstvenom sistemu moraju podjednako nositi svi, od ministra do čelnih ljudi i menadžmenta zdravstvenih ustanova, do zaposlenih u njima.

“Naš zajednički cilj mora biti efikasan sistem zadravstvene zaštite, te stoga odbacujemo insinuacije koje imaju političke ili bilo kakve druge navode povodom smjene Mitrovića”, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Oni su poručili da će Komisija za kontrolu rada zdravstvenih ustanova nastaviti kontrole rada i funkcionisanja zdravstvenih ustanova sa pravnog, ekonomskog i medicinskog aspekta o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

“Takođe, biće zatražena i revizija poslovanja zdravstvenih ustanova u prethodnom period”, dodaje se u saopštenju.

