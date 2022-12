Razmjena znanja i iskustava unaprijediće poslovne procese

Podgorica, (MINA) – Pošta Crne Gore započela je važne razvojne projekte u cilju modernizacije poslovanja, a razmjena znanja i iskustava sa kolegama iz drugih poštanskih uprava samo može unaprijediti poslovne procese, rekao je izvršni direktor te kompanije Dragan Tufegdžić.

Tufegdžić je, na potpisivanju protokola o poslovnoj saradnji između Pošte Crne Gore i Pošte Srbije, rekao da taj dokument smatra samo početkom intenzivne saradnje dvije poštanske uprave.

Kako je saopšteno iz Pošte Crne Gore, učesnici sastanka saglasni su da će Protokol podstaći poslovno-tehničku saradnju razmjenom najboljih praksi i iskustava, stručnih znanja i normativnih rješenja, pripremu i sprovođenje zajedničkih projekata, razvoj novih poslovnih rješenja i obezbjeđivanje usluga visokog kvaliteta.

“Tufegdžić je naveo da je Pošta Crne Gore, nakon organizacionih promjena u prethodnom periodu, započela važne razvojne projekte u cilju modernizacije poslovanja”, kaže se u saopštenju.

Kako je Tufegdžić naveo, postoji sličnost strateških razvojnih projekata poštanskih uprava, a saradnja je jedan od preduslova brže i bolje realizacije poslovnih ciljeva.

“Razmjena znanja i iskustava sa kolegama iz drugih poštanskih uprava, a prije svega sa dragim i bliskim kolegama iz Pošte Srbije, samo može unaprijediti poslovne procese Pošte Crne Gore i uticati na dinamiku razvoja”, kazao je Tufegdžić.

Vršilac družnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević, je rekao da su pošte Srbije i Crne Gore prijatelji, susjedi i saradnici i da saradnja treba i može da bude veća na obostranu korist.

On je kazao da su spremno krenuli u realizaciju tog plana u čemu je, kao temeljni sporazum i krovni okvir, značajan upravo protokol koji su potpisali.

“U postizanju svih očekivanih rezultata, među kojima izdvajam razvoj novih zajedničkih usluga i logističkih kapaciteta, biće nam zadovoljstvo da podijelimo iskustva u segmentima na kojima Pošta Srbije intenzivno radi, a to su digitalizacija usluga i razvoj e-komerca”, rekao je Đorđević.

On je kazao da su krajnji cilj bolje i brže usluge, novi servisi prema potrebama korisnika, povećanje međusobne razmjene poštanskih i drugih usluga.

“Ali i bolji nastup na regionalnom tržištu i čvršće povezivanje naših bliskih naroda i privreda”, zaključio je Đorđević.

