Raspisan novi oglas za izbor predsjednika Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Sudski savjet raspisao je danas novi javni oglas za izbor predsjednika Vrhovnog suda.

Savjet je odluku o raspisivanju novog javnog oglasa donio na sjednici tog tijela, održanoj elektronskim putem.

Na sjednici Sudskog savjeta, održanoj u ponedjeljak, nije donijeta odluka o izboru predsjednika Vrhovnog suda, jer kandidatkinja Vesna Vučković nije dobila Ustavom propisanu većinu, odnosno dvije trećine glasova članova Savjeta.

