Radulović: Nezavisnost ASK-a ojačana uprkos političkim pritiscima

Podgorica, (MINA) – Članovi Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) ojačali su nezavisni položaj te institucije i značajno unaprijedili njenu autonomnost, nepristrasnost, profesionalnost i efikasnost, uprkos snažnim političkim i partijskim pritiscima, saopštio je predsjednik Savjeta ASK-a Momčilo Radulović.

On je, povodom završetka mandata članova sastava Savjeta, koji je započet u julu 2019. godine, kazao je da je stanje koje su zatekli u instituciji 2019. godine najbolje definisano u tadašnjim izvještajima Evropske komisije (EK), ali i drugih međunarodnih organizacija i institucija.

Radulović je naveo da su tada EK i druge organizacije i institucije ASK detektovale kao jednu od najslabijih karika u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije.

On je kazao i da su imidž i reputacija u opštoj javnosti, koordinacija sa akterima civilnog društva, kao i odnosi sa medijima, bili na izuzetno niskom nivou.

„Sve to su bili djelovi negativne slagalice koja je reflektovala sliku Agencije kao najveće prepreke za napredovanje Crne Gore u Poglavlju 23 pregovora sa Evopskom unijom (EU)“, naveo je Radulović u saopštenju.

Kako je rekao, izazov pred Savjetom je bio velik i težak, ali su članovi Savjeta imali dovoljno lične i profesionalne odgovornosti, znanja i iskustva da preduzmu snažne reforme u ASK-u.

Prema riječima Radulovića, menadžment ASK-a koji su zatekli 2019. godine nije bio voljan da sarađuje na implementaciji reformske agende.

„Zbog toga smo u julu 2020. godine izabrali novu direktoricu ove institucije, čiji je novi tim veoma brzo počeo da sprovodi sve reformske zahtjeve Savjeta, ali i da kreira nove inicijative kojima je započeta reforma Agencije dodatno unaprijeđena“, kazao je Radulović.

On je istakao da su u reformi ASK-a željeli da imaju podršku Vlade, Skupštine, tužilaštva i sudstva.

Radulović je kazao da je ta pomoć izostala i da su, za protekle četiri godine, od većeg dijela tih institucija dolazili i značajni pritisci na nezavisnost i autonomiju Agencije.

„Ali, mi smo bili odlučni i odoljeli smo izuzetno snažnim političkim i partijskim pritiscima“, rekao je Radulović.

On je dodao da su se fokusirali na saradnju sa civilnim sektorom, medijima i međunarodnim partnerima.

„Ojačali smo nezavisni institucionalni položaj Agencije i značajno unaprijedili njenu autonomnost, nepristrasnost, profesionalnost i efikasnost u radu“, kazao je Radulović.

Savjet ASK-a je, kako je rekao, osnažio i značajno unaprijedio i odnose sa nevladinim organizacijama, medijima i svim relevantnim organizacijama i strukturama društva koje su mogle da doprinesu kvalitetu rada Agencije.

Radulović je naglasio da je najznačajnija pomoć za kreiranje današnje snažne i efikasne Agencije došla od međunarodnih partnera.

On je zahvalio delegaciji EK u Crnoj Gori, Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država i INL kancelariji, Savjetu Evrope i Moneyval-u, UNDP kancelariji, Svjetskoj banci, GRECO-u, ODIHR-u iz Varšave, UNODC-u i drugim međunarodnim partnerima.

Prema riječima Radulovića, bez njihove pomoći uspjeh u reformisanju ASK-a u Crnoj Gori ne bi bio moguć.

On je rekao da je ASK imala status najlošije ocijenjenih subjekata u 2019. godini, nakon čega su sprovedene brojne reforme i značajno unaprijeđene efikasnost i nezavisnost u radu institucije.

„Savjet Agencije sa ponosom može da se pozove na činjenicu da je u julu ove godine, za samo četiri godine, ova institucija među najbolje ocijenjenima od svih relevantnih međunarodnih partnera, ne samo na nivou Crne Gore, već i jugoistočne Evrope“, naveo je Radulović.

On je kazao da danas, druge slične institucije i agencije iz regiona preuzimaju iskustva, znanja i dostignuća ASK-a.

Radulović je naveo da ASK postaje svetionik u sistemu prevencije i borbe protiv korupcije u Crnoj Gori, ali i na regionalnom i međunarodnom planu.

Kako je kazao, da bi tako i ostalo, pored podrške međunarodnih partnera, ASK u budućnosti mora dobijati podršku i od drugih institucija Crne Gore.

„Nadamo se da će i predstavnici Vlade, Skupštine, sudstva i tužilaštva Crne Gore prepoznati potencijal zajedničkog djelovanja u prevenciji i represiji korupcije“, rekao je Radulović.

On smatra da primjer uspješne reforme ASK-a treba da postane putokaz i za reforme drugih institucija i ukupnu vladavinu prava u Crnoj Gori.

„Uz puno napora i borbe, Savjet Agencije, ali prije svega njen menadžment i službenici ove institucije pokazali su – da ukoliko ima volje, ima i načina da se reforme sprovedu. Temeljno, efikasno i odlučno“, istakao je Radulović.

