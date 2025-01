Radović: Operisane tri osobe ranjene u pucnjavi na Cetinju

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) operisane su tri osobe koje su ranjene u današnjoj pucnjavi na Cetinju, i nalaze se u Jedinici intenzivne njege, kazao je direktor te zdravstvene ustanove Aleksandar Radović.

On je novinarima ispred KCCG kazao da su operisana dva muškarca i žena.

„Sve nanešene povrede su životno ugrožavajuće, ali ćemo pratiti njihovo stanje. U ovom trenutku su vitalni parametri zadovoljovajući“, rekao je Radović.

On je kazao da je četvrti pacijent zadobio višestruke povrede i da će njegova operacija trajati do kasno u noć.

