Uhapšene dvije osobe u akciji ANB i SDT

Podgorica, (MINA) – Dvije osobe uhapšene su u akciji Agencije za nacionalnu bezbjednost i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), saopštio je portparol SDT-a Vukas Radonjić.

Radonjić je kazao da je na zahtjev SDT-a, podnijetog na osnovu obavještenja koje je prikupila i dostavila Agencija za nacionalnu bezbjednost, a po naredbi Višeg suda u Podgorici, policija izvršila pretres stanova i drugih prostorija više građana, zbog osnova sumnje da su učinjena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i špijunaža.

“Nakon pretresanja, dva lica su lišena slobode, i protiv njih je policija podnijela krivične prijave Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici”, rekao je Radonjić agenciji MINA.

On je kazao da je izviđaj za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i špijunaža u toku, pred ODT-om, a zbog zaštite interesa postupka, ne može se dati više podataka.

