Radoman i Jovanović dobitnici godišnjih nagrada Komune

Podgorica, (MINA) – Književnici Aleksandar Radoman i Vladimir Jovanović dobitnici su godišnje nagrade časopisa Komuna za doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore za 2022. godinu.

Iz časopisa Komuna saopšteno je da je predsjednik Žirija za dodjelu nagrada bio akademik Božidar Šekularac, a članovi novinar Mirsad Rastoder i filolog Novica Vujović i da je odluka donijete jednoglasno.

Radoman je nagrađen za monografiju Usmena književnost Boke Kotorske do 1833. godine.

Navodi se da je Radoman napisao više od stotinu naučnih i stručnih priloga, da je urednik i priređivač više od 200 izdanja i autor tri knjige.

Jovanović je diplomirani politikolog, kao profesionalni novinar radi od 1991. i autor je osam knjiga.

“Ocijenjeno je da je svojim knjigama, feljtonima i člancima Jovanović doprinio da se sazna istina i razbiju manipulacije o značajnim temama iz crnogorske prošlosti”, kazali su iz Komune.

Žiri je dodijelio dvije Specijalne plakete Reviji Fokus i Goranu Sekuloviću.

