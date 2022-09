Putnici Wizzair-a od jutros čekaju na aerodromu u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Putnici leta Wizzair, koji su jutros trebali da stignu iz Rima u Podgoricu, i dalje čekaju na aerodromu u Skoplju.

Jedan od putnika kazao je agenciji MINA da su na aerodrom stigli u deset sati ujutru, a autobuski prevoz im je obećan u 16 sati i 30 minuta.

Kako su kazali putnici, nakon što je autobus stigao oko 18 sati, došlo je do kvara koji je uzrokovao dim.

Putnicima je od Wizzair-a ponuđena opcija da plate taksi prevoz koji će im naknadno biti refundiran ili da ostanu u hotelu, a nakon njega sjutra da odu na let.

